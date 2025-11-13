“수험장에 폭발물 설치”…선 넘은 중학생의 테러 글

2026학년도 대학수학능력시험일인 13일 오후 서울 마포구 홍익대학교사범대학부속여자고등학교에서 시험을 마친 수험생들이 고사장을 나서며 가족 품에 안기고 있다. 연합뉴스

2026학년도 대학수학능력시험일을 하루 앞두고 경남 한 수능 고사장에 폭발물을 설치했다는 글이 인터넷 커뮤니티에 올라와 경찰이 긴급 수색에 나서는 해프닝이 벌어졌다.