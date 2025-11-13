“수고했어, 우리 딸·아들”…2026 수능 종료 순간 [포착]
2026학년도 대학수학능력시험이 13일 오후 모든 일정을 마쳤다.
4교시 한국사·탐구 영역 종료와 함께 5교시 제2외국어·한문을 선택하지 않은 수험생들은 시험 종료 종이 울리자마자 교문 밖으로 나섰다.
이들은 교문 밖에서 기다리던 부모들과 포옹하며 긴장과 피로를 털어냈다.
꽃다발을 건네는 가족들, 눈시울을 붉히는 어머니, 친구들과 서로 어깨를 두드리며 웃음 짓는 모습 등이 시험장 앞을 채웠다.
올해 수능은 전국 85개 시험지구 1310개 고사장에서 치러졌다. 이번 수능 응시생은 55만4174명으로, 2019학년도(59만4924명) 이후 7년 만에 가장 많았다.
출산 붐이 일었던 ‘황금돼지띠’(2007년생) 해에 태어난 현 고등학교 3학년이 대거 응시했기 때문이다.
시험은 영역별로 1교시 국어영역(08:40~10:00), 2교시 수학(10:30∼12:10), 3교시 영어(13:10~14:20), 4교시 한국사·탐구(14:50∼16:37), 5교시 제2외국어·한문(17:05~17:45) 순으로 진행됐다.
오전 8시40분 국어영역을 시작으로 영어와 수학, 한국사·탐구, 제2외국어·한문까지 이어지는 긴 하루 일정은 끝까지 긴장감이 감돌았다. 그러나 시험장 문을 나서는 순간만큼은 수험생들 얼굴에 가벼운 웃음이 번졌다.
2022학년도부터 도입된 문·이과 통합형 수능 체제는 올해도 이어졌다. 국어와 수학 영역은 ‘공통과목+선택과목’으로 치러졌다.
국어 영역 공통과목은 ‘독서, 문학’ 선택과목은 ‘화법과 작문’ ‘언어와 매체’ 등이다. 수학 영역은 ‘수학Ⅰ’ ‘수학Ⅱ’가 공통과목이며 ‘확률과 통계’ ‘미적분’ ‘기하’가 선택과목이다.
탐구 영역은 사회·과학탐구 구분 없이 최대 2과목을 선택해야 한다.
아울러 모든 수험생은 한국사를 응시해야 한다. 응시하지 않을 경우 수능 자체가 무효 처리돼 성적표가 나오지 않는다.
