남양주시, 조안면 공공도서관 건립 본격화

입력:2025-11-13 17:28
경기도 예산 지원 16억원 확보

남양주시 조안면 공공도서관 조감도. 남양주시 제공

경기 남양주시는 조안면 공공도서관 건립 사업을 위해 경기도로부터 16억원의 예산 지원을 확보했다고 13일 밝혔다.

이번 공공도서관은 조안면 진중리 일원에 부지면적 3670㎡, 연면적 1886.74㎡, 지상 2층 규모로 조성되며, 도서관과 미식 관광 플랫폼을 결합해 복합문화공간으로 운영될 계획이다.

시는 지난 7월부터 경기도에 지속적으로 건의하고 협의한 결과, 이번에 읍·면 지역 도서관 지원 한도 내 최대 금액인 경기도 예산 16억원을 확보했다. 또한 올해 5년 공모를 통해 선정된 한강수계 기금 10억원을 포함해 총 26억원의 국·도비를 확보했다.

시 관계자는 “이번 도비 확보로 조안면 공공도서관 건립이 본격화될 수 있게 됐다”며 “도서관이 건립되면 주민들의 문화생활과 복지가 크게 향상될 것”이라고 밝혔다. 이어 “2026년 상반기 착공, 2027년 개관·운영을 목표로 차질 없이 추진하겠다”고 덧붙였다.

남양주=박재구 기자 park9@kmib.co.kr

