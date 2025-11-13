김덕현 연천군수, 국토부 장관 만나 광역교통망 확충 건의
경기 연천군이 국토교통부에 서울~연천 고속도로 조기 착공과 철도망 확충 등 교통 인프라 개선을 강력히 요청했다.
연천군은 지난 12일 국토발전전시관에서 김윤덕 국토교통부 장관과 간담회를 갖고 지역의 핵심 현안을 논의했다고 13일 밝혔다.
이번 간담회에서 김덕현 연천군수는 ▲서울~연천 고속도로 조기 착공 ▲동두천~월정리 전철화 사업의 제5차 국가철도망 구축계획 반영 ▲경원선 전철 증차 운행 등 세 가지 주요 사안을 공식 건의했다.
김 군수는 지방소멸 위기에 대응하기 위해서는 단순한 재정지원보다 도시의 자족기능을 강화하고 인구 정착을 유도할 수 있는 광역교통망 구축이 선행돼야 한다고 강조했다.
특히 연천은 천혜의 자연환경과 함께 2027년 준공 예정인 제3국립연천현충원 등 대규모 정부사업이 진행 중인 만큼, 서울~연천 고속도로가 지역경제의 전략적 전환기를 열 핵심 인프라라고 설명했다. 그는 “이 사업은 대통령 공약이자 국정과제에 포함된 사안”이라며 정부 차원의 조속한 추진을 요청했다.
또한 김 군수는 경기북부와 강원 접경지역이 국가 안보를 위해 장기간 개발 제한과 군사 규제를 감내해 왔음에도 불구하고, 여전히 철도 인프라 부족으로 교통 불편을 겪고 있다고 지적했다. 운행 횟수 제한과 배차 간격 지연 등으로 인한 통근·통학·의료 접근성 불평등이 지속되고 있다고 강조했다.
특히 동두천~월정리 전철화 사업은 향후 남북 간 중부축 철도 네트워크를 잇는 교두보로서 남북경제협력의 핵심 인프라가 될 잠재력을 지닌 만큼, 제5차 국가철도망 구축계획에 반드시 반영돼야 한다고 강조했다.
아울러 김 군수는 “경원선 전철 1호선 개통의 체감 효과를 높이기 위해서는 증차 운행이 필요하다”며 “산업단지 조성과 신규 아파트 입주 등으로 교통 수요가 급증할 것으로 예상되는 만큼, 실질적인 교통 편익이 체감될 수 있도록 운행 횟수 확대가 절실하다”고 말했다.
이에 대해 김 장관은 “접경지역의 특별한 희생에는 특별한 보상이 필요하다는 것이 대통령의 국정철학”이라며 “부처 차원에서 교통 인프라 확충 방안을 면밀히 검토하겠다”고 화답했다.
군 관계자는 “이번 간담회를 통해 중앙정부와 발전 방향을 공유하고, 지역 교통 불균형 해소를 위한 정책적 지원을 요청하는 뜻깊은 자리였다”며 “앞으로도 중앙부처와의 협력을 강화해 지역의 미래 경쟁력을 높여가겠다”고 밝혔다.
연천=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
