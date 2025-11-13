마포대교 수색하고, 부정행위 발각되고…수능 포기 사연들

2026학년도 대학수학능력시험(수능)이 실시된 13일 오전 인천 미추홀구 인화여자고등학교에서 수험장에 입실했던 한 수험생이 수능을 포기하고 집으로 향하고 있다. 연합뉴스

2026학년도 대학수학능력시험(수능)일인 13일 서울 종로구 경복고등학교에 마련된 고사장에서 수험생들이 시험을 준비하고 있다. 연합뉴스

서울 강서경찰서에

영일고등학교에서 시험을 치러야 하는 수험생이 사라졌다는 신고가 접수됐다. 경찰이

수험생의 휴대전화 위치를 추적한 결과 마포대교 북단 인근으로 파악됐다.

한강에 투신했을 가능성을 고려해 차량 3대와 인력 14명, 고속정 1대를 동원해 수색 작업을 펼쳤다.

다행히 영등포구 여의도 인근에 있는 것으로 파악돼 부모에 인계했다.

청주 모 여고에서 수능을 보던 한 수험생도 호흡 곤란을 호소해 병원으로 이송됐다.

청주 상당구의 한 고등학교에서도 수험생이 어지럼증세를 호소하며 복도에서 쓰러졌다가 회복해 별도 교실에서 시험을 마무리했다.

2026학년도 대학수학능력시험(수능)일인 13일 서울 종로구 경복고등학교에 마련된 고사장에서 수험생들이 시험을 준비하고 있다. 연합뉴스