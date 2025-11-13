이제는 K-주얼리다…“세계 최고 손재주로 ‘보석산업 르네상스’ 열자”

홍재영 ㈔한국보석협회 명예회장이 말하는 ‘K-주얼리’의 미래

수출 늘었지만 수입이 두 배…“세제 개선·양성화·품질 인증이 산업 미래 좌우”

“전통기법과 첨단기술 결합해 고부가가치 산업으로 도약해야”

홍재영 한국보석협회 명예회장이 13일 국민일보와의 인터뷰에서 국내 보석산업의 경쟁력 강화 방안과 향후 정책 과제를 설명하고 있다. 그는 48년간 현장을 지켜온 경험을 바탕으로 산업 발전 전략을 제시했다. 한국보석협회 제공

지난해 10월 종로 일대에서 열린 '제3회 K주얼리 종로 페스티벌'.

국내 보석산업 현장의 한복판을 지켜온 ㈔한국보석협회 홍재영(71) 명예회장의 일성이다. 홍 명예회장은

13일 국민일보와의 인터뷰에서 세계 최고 수준의 가공기술, 첨단기술과 결합한 융·복합 산업으로서의 잠재력, 인류의 건강과 행복까지 확장 가능한 미래성을 강조하며 보석산업의 밝은 미래를 전망했다.

정부 차원의 규제 혁신과 지방자치단체의 체계적 지원이 절실한 시점”이라고 지적하는 이유다.

서울특별시가 주최하고 서울주얼리지원센터와 서울 주얼리홍재영 한국보석협회 명예회장(앞줄 오른쪽 세번째)이 지난 달 중순 서울 종로 돈화문로 일대에서 열린 '2025 서울 주얼리주간 붐업(Boom-UP)' 행사 무대에서 관계자들과 기념활영을 하고 있다.

홍재영 명예회장이 보석산업의 미래 과제와 글로벌 브랜드 육성의 필요성을 강조하며 설명하는 모습. 한국보석협회 제공

홍콩 주얼리&젬 월드 박람회 참가자들이 보석판매상과 대화를 나누는 모습.

홍재영 명예회장이 국내 보석산업이 풀어야 할 핵심 과제를 설명하며 정부·지자체의 정책적 지원 필요성을 강조하고 있다. 그는 “거래 양성화와 인재 양성이 산업 경쟁력의 토대가 될 것”이라고 말했다. 한국보석협회 제공