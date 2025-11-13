법무법인 광장, 압수수색 실무 세미나 개최

광장 소속 이태엽 변호사(사법연수원 28기)가 나서 ‘최근 대법원의 압수수색 관련 판례 동향 분석’에 대해 발표한다. 이어서 영장에 의한 압수수색의 허용범위, 압수수색이 허용되는 특수한 사례, 절차 위반 시 증거능력의 인정 여부 등에 대한 발표가 이어진다.

법무법인 광장 형사그룹은 오는 14일 서울 중구 광장 신관서 '압수수색에 대한 최근 판례 동향 분석' 세미나를 개최한다고 13일 밝혔다.세미나는 광장 형사그룹이 앞서 출간한 '압수수색에 대한 최근 판례 동향 분석' 책 내용을 바탕으로 진행된다. 첫 발표자로는광장은 휴대폰 등 전자정보 증거 확보가 보편화되며 압수수색 실무가 중요해진 상황에서 세미나를 준비하게 됐다고 밝혔다. 김후곤 광장 대표변호사는 "관련 분야 전문가들에게 압수수색 실무에 실질적인 도움이 되는 인사이트를 제공할 예정이다"라고 말했다.