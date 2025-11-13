인덕원~동탄 철도 ‘항타기’ 전도사고 원인은 유압밸브 부품 손상

지난 6월 경기 용인시 인덕원~동탄 복선전철 공사현장에 설치돼 있던 항타기가 전도돼 있는 모습. 국가철도공단 제공

지난 6월 5일 오후 10시15분쯤 용인시 기흥구

작업 대기 중이던 항타기가 아파트 방향으로 전도돼 외벽 벽체 등 일부 시설을 파손한 사고다. 인명피해는 없었다.

약 5개월간 현장조사 및 시험 10회, 관계자 청문 5회 등 30여차례에 걸쳐 조사를 벌였다.

조사 결과 사고 항타기 우측 지지대의 길이를 조절하는 유압밸브 내부 부품이 손상되면서 유압유가 샜고, 그 영향으로 압력이 저하돼 항타기가 지지 기능을 잃은 것이 직접적인 원인으로 분석됐다.

항타기에 대한 일일 안전점검 누 락 및 미흡한 안전 조치 역시 사고 발생 가능성을 높인 간접 요인으로 지목됐다.

교체하는 작업에서도 휴가 중인 조종사를 대신해 조수가 항타기 선회를 조작하는 등 건

조사단은 장비 부품 손상과 부실한 현장관리가 복합적으로 작용해 사고가 발생한 것으로 보고 항타기 기계 자체 안전기준 강화, 작업기준 강화, 현장관리 및 감독 체계 강화 등을 재발방지 대책으로 제안했다.

박종일 조사단 위원장은 “조사 결과가 원인 규명에 그치지 않고 항타기의 안전기준 강화, 관리·감독 체계 개선으로 이어길 바란다”고 했다.

철도공단은 사고조사와 별도로 항타기·기중기 등 중장비를 활용하는 12개 사업 28개 건설현장을 대상으로 대한건설기계안전관리원과 합동 점검을 실시했다. 10~12월은

하반기 특별안전점검을 시행 중이다.

이성해 철도공단 이사장은 “항타기 등 중장비 작업 전 과정을 철저히 점검·관리해 안전 사각지대를 해소하겠다”며 “외부 전문기관과 함께 중장비 특별점검과 안전교육을 정례화해 국민이 안심할 수 있는 철도 건설현장을 만들겠다”고 말했다.