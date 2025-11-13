수능장에 울린 한 줄의 응원…2026학년도 필적 문구는?

▼다음은 역대 수능 필적확인 문구.

2006학년도 : 흙에서 자란 내마음 파란 하늘빛(정지용의 '향수')

2007학년도 : 넓은 벌 동쪽 끝으로 옛이야기(정지용의 '향수')

2008학년도 : 손금에 맑은 강물이 흐르고(윤동주의 '소년')

2009학년도 : 이 많은 별빛이 내린 언덕 위에(윤동주의 '별 헤는 밤')

2010학년도 : 맑은 강물처럼 조용하고 은근하며(유안진의 '지란지교를 꿈꾸며')

2011학년도 : 날마다 새로우며, 깊어지며, 넓어진다(정채봉의 '첫마음')

2012학년도 : 진실로 내가 그대를 사랑하는 까닭은(황동규의 '즐거운 편지')

2013학년도 : 맑은 햇빛으로 반짝반짝 물들으며(정한모의 '가을에')

2014학년도 : 꽃초롱 불 밝히듯 눈을 밝힐까(박정만의 '작은연가')

2015학년도 : 햇살도 둥글둥글하게 뭉치는 맑은 날(문태준의 '돌의 배')

2016학년도 : 넓음과 깊음을 가슴에 채우며(주요한의 '청년이여 노래하라')

2017학년도 : 흙에서 자란 내 마음 파아란 하늘빛(정지용의 '향수')

2018학년도 : 큰 바다 넓은 하늘을 우리는 가졌노라(김영랑의 '바다로 가자')

2019학년도 : 그대만큼 사랑스러운 사람을 본 일이 없다(김남조의 '편지')

2020학년도 : 너무 맑고 초롱한 그 중 하나 별이여(박두진의 '별밭에 누워')

2021학년도 : 많고 많은 사람 중에 그대 한 사람(나태주의 '들길을 걸으며')

2022학년도 : 넓은 하늘로의 비상을 꿈꾸며(이해인의 '작은 노래2')

2023학년도 : 나의 꿈은 맑은 바람이 되어서(한용운의 '나의 꿈')

2024학년도 : 가장 넓은 길은 언제나 내 마음속에(양광모의 '가장 넓은 길')

2025학년도 : 저 넓은 세상에서 큰 꿈을 펼쳐라(곽의영의 '하나뿐인 예쁜 딸아')

2026학년도 : 초록 물결이 톡톡 튀는 젊음처럼(안규례의 '아침산책')

