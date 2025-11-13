수능장에 울린 한 줄의 응원…2026학년도 필적 문구는?

13일 실시된 2026학년도 대학수학능력시험(수능)의 응시생 필적 확인 문구는 “초록 물결이 톡톡 튀는 젊음처럼”이었다. 안규례 시인의 시 ‘아침산책’ 속 한 구절이다.
수능 응시생은 각 시험 영역이 시작될 때마다 답안지 필적 확인란에 해당 문구를 써야 한다. 문구는 문제지 표지에 기재돼 있다.
필적 확인 문구는 매년 수능 출제위원들이 논의를 통해 정한다. 문장의 구조와 활자 모양 등 작성자의 필적을 확인할 수 있는 요소가 담긴 문장이 주로 나온다. 또한 수험생에게 긍정적인 내용인지도 고려한다.
필적 확인 문구는 2005학년도 수능에서 전국적으로 수험생 약 300명의 대규모 부정행위가 적발되면서 2006학년도 수능 6월 모의평가부터 도입됐다.
그간 쓰인 필적 확인 문구 중에는 정지용 시인의 시구가 가장 많다. 2006·2007·2017학년도 총 3차례 쓰였으며, 2006학년도 수능에 쓰인 ‘흙에서 자란 내 마음 파란 하늘빛’은 2017학년도에 한 번 더 쓰였다.
▼다음은 역대 수능 필적확인 문구.
2006학년도 : 흙에서 자란 내마음 파란 하늘빛(정지용의 '향수')
2007학년도 : 넓은 벌 동쪽 끝으로 옛이야기(정지용의 '향수')
2008학년도 : 손금에 맑은 강물이 흐르고(윤동주의 '소년')
2009학년도 : 이 많은 별빛이 내린 언덕 위에(윤동주의 '별 헤는 밤')
2010학년도 : 맑은 강물처럼 조용하고 은근하며(유안진의 '지란지교를 꿈꾸며')
2011학년도 : 날마다 새로우며, 깊어지며, 넓어진다(정채봉의 '첫마음')
2012학년도 : 진실로 내가 그대를 사랑하는 까닭은(황동규의 '즐거운 편지')
2013학년도 : 맑은 햇빛으로 반짝반짝 물들으며(정한모의 '가을에')
2014학년도 : 꽃초롱 불 밝히듯 눈을 밝힐까(박정만의 '작은연가')
2015학년도 : 햇살도 둥글둥글하게 뭉치는 맑은 날(문태준의 '돌의 배')
2016학년도 : 넓음과 깊음을 가슴에 채우며(주요한의 '청년이여 노래하라')
2017학년도 : 흙에서 자란 내 마음 파아란 하늘빛(정지용의 '향수')
2018학년도 : 큰 바다 넓은 하늘을 우리는 가졌노라(김영랑의 '바다로 가자')
2019학년도 : 그대만큼 사랑스러운 사람을 본 일이 없다(김남조의 '편지')
2020학년도 : 너무 맑고 초롱한 그 중 하나 별이여(박두진의 '별밭에 누워')
2021학년도 : 많고 많은 사람 중에 그대 한 사람(나태주의 '들길을 걸으며')
2022학년도 : 넓은 하늘로의 비상을 꿈꾸며(이해인의 '작은 노래2')
2023학년도 : 나의 꿈은 맑은 바람이 되어서(한용운의 '나의 꿈')
2024학년도 : 가장 넓은 길은 언제나 내 마음속에(양광모의 '가장 넓은 길')
2025학년도 : 저 넓은 세상에서 큰 꿈을 펼쳐라(곽의영의 '하나뿐인 예쁜 딸아')
2026학년도 : 초록 물결이 톡톡 튀는 젊음처럼(안규례의 '아침산책')
