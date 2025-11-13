한해 마무리는 베토벤 ‘합창’과 함께…정명훈 vs 츠베덴

오는 19일 정명훈 지휘 원 코리아 오케스트라부터 ‘합창’ 시즌 돌입

‘합창’ 열풍 일으킨 서울시향과 정명훈 지휘 KBS교향악단 투어 관심

지휘자 정명훈(왼쪽)은 올해 원 코리아 오케스트라와 KBS 교향악단의 베토벤의 교향곡 9번 ‘합창’을 선보인다. KBS 교향악단은 서울 2회, 지역 2회 공연을 펼친다. 그리고 얍 판 츠베덴은 서울시향에서 베토벤의 교향곡 9번 ‘합창’을 지휘하며 전통을 이어간다. (c)Matthias_Creutziger, Bert Hulselmans

원래 작품 제목이 없었지만 4악장에 독창과 합창이 나오는 데서 ‘합창’이란 별칭을 가지게 됐다. 노랫말은 자유와 희망 그리고 인류애의 메시지를 담은 독일 시인 프리드리히 실러의 시 ‘환희의 송가’에서 가져왔다.

지난 2023년 정명훈 지휘 원 코리아 오케스트라가 롯데콘서트홀에서 베토벤 교향곡 9번 ‘합창’을 연주하고 있다. (c)롯데콘서트홀

첫 주자는 오는 19일 롯데콘서트홀에서 열리는 정명훈 지휘 원 코리아 오케스트라. 2017년 창단된

남북 교류와 평화를 목적으로 국내 주요 교향악단 전·현직 단원과 해외에서 활동하는 한국 출신 연주자들로 구성됐다. 그리고 소프라노 박소영, 메조소프라노 김정미, 테너 황준호, 바리톤 사무엘 윤 등 솔리스트와 국립합창단, 안양시립합창단이 무대에 오른다.