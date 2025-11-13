‘월클’ 첼리스트·지휘자 장한나, KAIST 특임교수 임명

KAIST 초빙특임교수로 임용된 장한나(가운데) 교수가 KAIST 관계자들과 기념촬영을 하고 있다. KAIST 제공

는 지휘자가 학생 연주자들과 함께 실연하며 음악 해석과 협업을 지도하는 공개 실습형 수업인

‘오케스트라 마스터 클래스’를

담당하게 된다.

학부생과 대학원생에게 리더십 특강도 진행하며 음악에 대한 비전과 지휘자로서의 철학도 가르칠 예정이다.

이광형 KAIST 총장은 “세계적인 지휘자로서 예술적 통찰과 리더십을 겸비한 장한나 교수의 합류는 KAIST 구성원들에게 큰 자극이 될 것”이라며 “과학과 예술이 만나는 융합의 장을 통해 새로운 창의적 영감을 불어넣을 것으로 기대한다”고 강조했다.

장 교수는 만11살에 로스트로포비치 첼로 콩쿠르에서 최연소로 우승