광주지역 수능 1교시 결시율 7.13%…작년 보다 줄어

입력:2025-11-13 13:50
전국 평균 1교시 결시율 9.4%

2026학년도 대학수학능력시험일인 13일 서울 종로구 경복고등학교에 마련된 고사장에서 수험생이 시험 시작을 준비하고 있다. 연합뉴스

광주시교육청은 13일 2026학년도 대학수학능력시험 1교시 결시율은 7.13%라고 밝혔다. 이는 지난해 7.62%보다 0.49%p 낮아진 수치다.

이날 광주지역은 수능 1교시(국어) 지원자 1만7607명 중 1천256명이 응시하지 않았다.

전국적으로는 1교시 국어영역 지원자 54만8376명 중 5만1296명이 결시해 평균 결시율이 9.4%대를 기록해. 지난해보다 4%p 낮아졌다. 광주는 부산에 이어 두 번째로 결시율이 낮았다.

2026학년도 대학수학능력시험 광주지역 응시자는 1만7731명으로 전년도 대비 885명(5.3%)이 늘어났으며, 이중 재학생은 974명(8.3%), 검정고시생 등 기타 지원자는 88명(11.9%) 증가했다. 반면 졸업생은 177명(4.0%) 감소한 것으로 집계됐다.

광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr

