전국 유일 ‘대전특수영상영화제’ 27일 대전서 개막

지난해 개최된 '제6회 대전특수영상영화제' 수상자들이 기념촬영을 하고 있는 모습. 대전시 제공

일반 영화제와 다르게 특수영상 기술 전문가를 발굴하고 관련 산업 생태계를 확장하는데 초점을 맞춘 영화제다.

행사 슬로건은 ‘시각적 감각을 온몸으로 느끼며 상상·환상의 감각속으로 몰입하자’는 의미를 담은 ‘환상 감각 속으로 필 더 비전(Feel the vision)’으로 설정했다.

주요 프로그램으로 개·폐막식과 레드카펫 행사, OTT어워즈, 영화 상영 및 관객과의 대화(GV), 특수영상 기술사례 강연, 성과전시, 취업상담, 인공지능(AI) 영상콘텐츠 공모전 시상식 등이 진행된다.

올해는 영화제의 국제적 확장성 강화를 위해 대전 내 외국인·유학생 비율이 가장 높은 국가인 베트남을 주빈국으로 선정했다. 개막작으로 한국·베트남 합작 영화인 ‘나 혼자 프린스’를 상영하며 감독과 배우가 직접 관객과 만나 소통하는 자리도 마련된다.

OTT 어워즈에서는 1년간 화제를 모았던 작품들과 특수영상 기술진, 배우들이 후보에 올랐다.

지난해 7월 1일부터 지난 6월 30일까지 공개된 영화·드라마 가운데 특수촬영 기술 및 미술, 소품, 분장 등 특수효과 분야의 창의성과 완성도를 인정받은 작품과 기술진·배우를 선정해 시상한다.

전일홍 대전시 문화예술관광국장은 “특수영상영화제는 대전이 특수영상 거점도시로 도약하는 중요한 기폭제가 될 행사”라며 “국제적인 영화제로 도약할 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.