전북 무주 ‘구천동 자연품길’, 2025 대한민국 관광도로 선정

덕유산∼구천동계곡 잇는 12㎞ 도로

탐방로 수성대 개발 등 체류형 관광지

2025 대한민국 관광도로에 선정된 무주 구천동 자연품길 위치도. 전북도 제공

13일 전북특별자치도에 따르면 무주군 구천동 자연품길(국도37호선·12㎞)’은

전북 무주군 수경대 전경. 전북도 제공

김형우 전북도 건설교통국장은 “무주 구천동 자연품길은 도로와 자연, 그리고 지역 문화가 조화롭게 어우러진 전북형 관광도로의 모범 사례가 될 것”이라며 “도로를 단순한 이동 수단이 아닌 사람과 자연이 함께 머무는 전북의 새로운 관광자원으로 발전시키겠다”고 말했다.