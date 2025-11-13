수험표 찾아주고 이동 돕고…대전경찰, 수험생에 26건 편의 제공

편의 제공 주요 사례로는 오전 8시3분쯤 택시로 이동하던 수험생이 교통정체로 정시에 도착이 어렵다며 도움을 요청, 장대네거리에서 반석고까지 약 4㎞ 거리를 교통경찰 보호 아래 이동시키며 무사히 입실토록 도왔다.

집이나 차량에 두고 온 수험표를 부모에게 인계받아 학교 관계자에 전달하거나, 버스정류장·길에 떨어트린 수험표를 발견해 직접 전달해 준 사례도 7건 있었다.

대전경찰 관계자는 “시험이 종료되고 수험생이 귀가하는 시간까지 교통소통과 안전확보를 위해 최선을 다할 것”이라며 “대중교통을 이용하거나 조정된 출근시간을 지켜주신 시민들의 협조에 감사드린다”고 말했다.