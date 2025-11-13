심정지 환자 실은 구급차, 벤츠와 충돌…환자 ‘사망’

고속도로서 이미 심정지…‘병사’ 판정

대구에서 심정지 환자를 싣고 대학병원으로 향하던 사설 구급차가 승용차와 충돌하는 사고가 발생했다. 사고 이후 환자는 사망했으나 교통사고 전 이미 심정지가 왔다는 점을 근거로 ‘병사’로 판정됐다.