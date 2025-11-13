‘함양 지리산 풍경길’, 국토부 ‘대한민국 관광도로’ 최초 지정
경남 함양군 일대 ‘지리산 풍경길’이 국토교통부가 주관하는 ‘대한민국 관광도로’에 최초 지정됐다.
경남도는 국토부 도로정책심의위원회 결과 함양의 ‘지리산 풍경길(59.5㎞, 4개 코스)’이 대한민국 관광도로로 지정됐다고 13일 밝혔다.
도로법 규정 신설로 올해 처음 도입된 ‘대한민국 관광도로’는 자연경관이 우수하고 도로 주변에 고유한 역사·문화·생태자원 등이 풍부한 도로를 대상으로 국토부장관이 지정한다.
경남도는 함양 ‘지리산 풍경길’ 등 5개 도로를 국토부 공모에 신청했고, 올해 7월 서면 평가와 9~10월 현장·종합평가를 거쳐 ‘지리산 풍경길’이 최종 선정되는 성과를 거뒀다.
지리산 풍경길은 ‘선비의 숲에서 지리산 품까지, 함양의 시간과 자연을 잇다’를 주제로 총 4개 코스 59.5㎞이며, 국토부 소관 국도와 경남도 소관 지방도, 함양군 소관 군도로 구성된다.
1코스 함양 선비 풍경길(거연정~개평한옥마을 23.6㎞)은 거연정과 개평한옥마을, 남계서원으로 이어지는 구간으로 함양 선비들의 기품과 유교문화의 흔적을 느낄 수 있다. 2코스 천년 숲 힐링길(개평한옥마을~상림공원 11.8㎞)은 국내 최초의 인공 숲이자 천년 숲이라 불리는 상림공원이 있어 길을 따라 울창한 숲과 맑은 계곡이 이어진다.
3코스 지리산 파노라마길(상림공원~지리산조망공원 13.8㎞)은 지리산의 장엄함을 마주하는 구간으로 탁 트인 지리산 능선을 조망하고, 웅장한 산세와 계절마다 변하는 풍광을 즐길 수 있다. 4코스 백무 생명의 길(지리산조망공원~백무동 10.3㎞)은 지리산 국립공원의 깊숙한 품으로 들어가 원시림과 생태계를 즐기고, 백무동 계곡의 청정한 물줄기를 따라 지리산 속으로 들어가는 감각을 느낄 수 있다.
도는 관광도로 개발을 위한 인센티브가 추가될 수 있도록 부산지방국토관리청, 함양군과 함께 관련 부처에 지속적으로 건의할 예정이다.
박성준 경남도 교통건설국장은 “대한민국 최초 관광도로 지정은 경남이 가진 관광자원의 우수성과 발전 가능성을 의미하며, 경남 곳곳의 다양한 문화 콘텐츠와 천혜의 자연경관을 연계해 머물고 싶은 경상남도로 발돋움 하겠다”고 밝혔다.
창원=이임태 기자 sinam@kmib.co.kr
