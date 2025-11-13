용두사미된 대구경북특별시…느슨한 통합 노선 변경

대구시청 산격청사 모습. 대구시 제공

민선8기 핵심 사업으로 추진됐던 대구경북특별시 출범이 시의 주력 사업에서 빠졌다는 뜻으로 풀이된다.

경북도청사 모습. 국민DB

“대구와 경북이 초광역 교통과 미래전략산업들로 연결된다면 하나의 생활권이자 경제권이 돼 동반 성장할 수 있을 것”이라고 말했다.