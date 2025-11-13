동서발전 8일만에 고개숙였지만 책임문제는 회피

그는 “험난한 여건 속에서도 구조 활동을 이어가고 있는 구조대원, 중앙사고수습본부, 소방청, 경찰청, 울산시와 남구청, 자원봉사자 등 모든 분들께 깊이 감사드린다”며

이어 “유가족·피해자 지원과 현장 수습이 신속히 이뤄지도록 시공 관계자와 협력해 필요한 모든 지원을 하고 있다”면 “사고 원인을 명확히 규명하고 실효성 있는 대책을 마련하겠다”고 강조했다.