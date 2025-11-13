귀농귀촌인들 생활 궁금하면 하동군 기록지 ‘하루’를 읽으세요

경남 하동군이 귀농·귀촌·귀향인 12명의 생생한 이야기를 엮은 기록지 ‘하루’를 발간했다. 하동군 제공

책의 여는 글은 “사람이 온다는 건, 우주가 오는 것”이라는 문장으로 시작된다. 도시 삶을 뒤로하고 하동으로 온 사람들은 단순 이주민이 아니라 마을을 다시 살리는 ‘귀한 사람들’로 묘사된다.