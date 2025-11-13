시사 전체기사

가천대 기반구축사업단, 한국운동재활학회 우수포스터상 2관왕

입력:2025-11-13 11:51
공유하기
글자 크기 조정
왼쪽부터 심재앙 교수, 이은석 교수, 조예진 교수. 가천대 제공

가천대학교 운동재활학과 이은석 교수팀과 가천대 길병원 심재앙 교수팀을 비롯한 가천대 기반구축사업단이 최근 열린 ‘한국운동재활학회·협회 추계학술대회’에서 우수 포스터상을 잇따라 두 편 동시 수상하며 학계의 이목을 끌었다.

이번 수상은 근감소증 진단 방법의 표준화 연구와 지역사회 노인 코호트를 기반으로 한 건강·근감소 위험 모니터링 체계 구축 연구라는 두 축에서 이뤄졌다는 점에서 의미가 크다. 근감소증은 단순한 노화 현상이 아닌 의료비 증가, 기능 저하와 연계된 사회적 부담 요인으로 인식되고 있다.

연구는 가천대학교 기반구축사업단이 2025년 사업으로 추진했다. 이번 기반구축사업은 고령자 등 취약계층이 안전하고 건강한 주거 환경에서 자립적 삶을 유지하도록 지원하는 데이터 기반 서비스 구축을 목표로 한다.

연구팀이 수상한 우수 포스터상 첫번째는 ‘센서 기반의 근감소증 진단 방법 표준’이라는 제목으로 발표한 것이다. 이 포스터는 고령화 사회에서 주요 건강 문제로 떠오르고 있는 근감소증을 진단하는 과정에서 기존 측정 방식의 한계를 극복하고자 첨단 기기 및 센서 기반 평가법을 도입해 주목 받았다. 또 연구팀은 근육량·근력·신체 기능 등을 통합적으로 분석해 임상 현장에서의 근감소증 진단 지침 수립 가능성을 제시했다.

또 다른 수상 연구인 ‘인천시 스마트홈 기반 노화 코호트 : 지역사회 노인의 일상생활 및 근감소증 위험 모니터링을 위한 멀티도메인 데이터수집 연구’는 지역사회 거주 노인을 대상으로 한 스마트홈 및 센서 기반 건강모니터링 시스템이다. 이는 주거환경, 활동패턴, 인지기능, 근감소 위험요인 등을 다각도로 추적하며 예방적 재활 및 건강관리 플랫폼으로의 확장 가능성을 보여줬다는 점에서 의의가 깊다.

이은석 교수는 “이번 수상은 가천대학교와 가천대 길병원을 비롯한 가천대학교 기반구축 사업단이 근감소증 및 노인 재활 분야에서 축적해 온 연구 역량을 학계에서 공인받았다는 의미”라며 “향후에는 데이터 기반 조기 진단 및 지속적인 모니터링 체계를 국내외 고령사회의 대응 모델로 확장해 나갈 것”이라고 말했다.

인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
김민 기자
사회2부
김민 기자
398
사회2부 인천
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
‘노래자랑’ 출연 구청장 뒤에서 춤 춘 女공무원들 출장 처리 논란
조두순, 지난달 또 거주지 이탈…섬망 악화한 듯
울산화력 사망자 6명으로 늘어…나머지 1명은 아직 못찾아
마윈 일가, 세계 부동산 쇼핑… 英 370억대 초호화저택 구입
오바마, 한국전쟁 참전용사들 탄 여객기 ‘깜짝 등장’
‘사의 표명’ 노만석 대행 “편안한 마음입니다”
숨진 새벽배송 기사, 부친 발인 당일 “내일 출근할거야?” 문자 받아
뉴진스 멤버 전원 어도어로 복귀한다
국민일보 신문구독