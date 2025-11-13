경일게임IT아카데미 ‘디벨로켓’ 에듀테크 우수 인증 획득
자체 학습관리시스템(LMS) 우수성 입증
경일게임IT아카데미는 자체 학습관리시스템(LMS) ‘디벨로켓(Develrocket)’이 올에듀샵의 ‘에듀테크 우수 인증’을 획득했다고 13일 밝혔다.
디벨로켓은 경일게임IT아카데미의 15년 이상 게임 교육 운영 경험과 산업 협력 네트워크를 바탕으로 설계된 게임 교육 전문 플랫폼이다.
출결·과제·평가·상담부터 데이터 기반 성과 분석까지 학습 전 과정을 하나의 플랫폼으로 통합하며, 게임 엔진·그래픽·프로젝트 기반 학습(PBL)에 최적화된 환경을 제공한다. VOD 기반 강의·콘텐츠 관리와 수강생 관리 기능을 결합해 실무 중심 커리큘럼 운영을 지원하는 것이 특징이다.
올에듀샵 우수 인증은 사단법인 한국에듀테크산업협회와 AES(Asia Edtech Summit)가 운영하는 품질 인증 제도로, 등록 제품의 신뢰도 제고와 교육 현장 활용 확대를 목표로 한다.
서혁준 경일게임IT아카데미 부원장은 “올에듀샵 우수 인증은 디벨로켓의 품질과 현장 적용성을 공식적으로 인정받았다는 의미”라며 “교육 현장과 산업을 잇는 실무형 에듀테크 표준을 지속적으로 제시하겠다”고 전했다.
박재구 기자 park9@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사