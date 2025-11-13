[단독] 국세청, 태광산업 세무조사 전격 착수
13일 태광산업 장충동 사옥 급습
‘비정기 세무조사’로 파악돼
국세청이 13일 태광산업 세무조사에 착수했다.
업계에 따르면 서울지방국세청은 이날 태광산업 장충동 사옥에 조사 인력을 불시 투입했다. 국세청 조사 인력들은 사옥에 돌입해 인사팀 PC 이력 등을 살펴보고 있는 것으로 알려졌다. 당초 예고가 없었던 만큼 정기 세무조사가 아닌 특별세무조사 성격의 비정기 세무조사인 것으로 파악된다. 정기 세무조사의 경우 세무조사 개시 20일전 사전 통지를 하게끔 돼 있다.
지난달 애경산업을 인수하면서 외연 확장에 나선 태광산업 입장에서는 큰 악재에 부딪혔다는 평가다. 태광산업은 애경산업 발행주식의 31.56%인 833만6289주를 보유하면서 대주주로 올라섰다. 현재 인수합병(M&A)와 관련한 잔금을 치러야 하는 상태다. 추가 M&A도 공언해둔 만큼 ‘실탄’ 확보가 시급한 상황이다. 태광산업은 코트야드메리어트 남대문, 이지스자산운용을 M&A 대상으로 지목한바 있다. 두 곳의 몸값만도 1조2000억원 규모인 상황에서 세무조사를 받게 된 것이다. 세액추징으로 유동성 면에서 지장을 받을 가능성이 적지 않다. 이번 비정기 세무조사와 관련해 국세청은 “확인해 줄 수 없다”고 밝혔다.
