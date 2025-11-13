시사 전체기사

[속보] 대법 “멜론 중도해지 숨긴 카카오, 과징금 부당”

입력:2025-11-13 10:56
수정:2025-11-13 11:13
공유하기
글자 크기 조정

[속보] 대법 “멜론 중도해지 숨긴 카카오, 9800만원 과징금 부당”

박민지 기자 pmj@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
‘노래자랑’ 출연 구청장 뒤에서 춤 춘 女공무원들 출장 처리 논란
조두순, 지난달 또 거주지 이탈…섬망 악화한 듯
울산화력 사망자 6명으로 늘어…나머지 1명은 아직 못찾아
마윈 일가, 세계 부동산 쇼핑… 英 370억대 초호화저택 구입
오바마, 한국전쟁 참전용사들 탄 여객기 ‘깜짝 등장’
‘사의 표명’ 노만석 대행 “편안한 마음입니다”
숨진 새벽배송 기사, 부친 발인 당일 “내일 출근할거야?” 문자 받아
뉴진스 멤버 전원 어도어로 복귀한다
국민일보 신문구독