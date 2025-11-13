조두순, 지난달 또 거주지 이탈…섬망 악화한 듯

하교시간 4차례 외출 적발돼 재판 중

야간외출 제한 명령을 어기고 집을 나섰다 적발돼 전자장치 부착 등에 관한 법률 위반 혐의로 불구속 기소된 아동 성범죄자 조두순이 지난해 3월 경기도 안산시 수원지방법원 안산지원에서 열린 첫 공판을 마치고 나오며 취재진 질문에 답하고 있다. 연합뉴스

아동 성폭행범 조두순이 또 무단으로 거주지를 이탈했다가 적발됐다.

아동 성폭행 혐의로 징역 12년을 복역 후 출소한 조두순. 뉴시스

아동 성폭행 혐의로 징역 12년을 복역 후 출소한 조두순. 뉴시스

안산보호관찰소는 지난 6월 조두순이 정신 이상 증세를 보이는 점을 고려해 법원에 감정유치장을 신청했고, 국립법무병원은 7월 말께 조두순에 대한 정신 감정을 진행한 결과 치료 감호가 필요하다는 감정 의견을 회신한 것으로 파악됐다.