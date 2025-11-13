동네 가게서 술 취해 행패 부린 13명 구속
대구 동부경찰서는 지난 1~10월 관내 식당, 노래방, 목욕탕, 커피숍 등에서 술에 취해 상습적으로 행패를 부리고 폭력을 행사한 혐의로 A씨 등 13명을 구속했다고 13일 밝혔다.
경찰에 따르면 60대 A씨는 지난 7월 한 식당 업주의 신고에 의해 업무방해죄로 교도소에 수감 됐다가 출소 직후 주취 상태로 다시 찾아가 반복적으로 행패를 부린 혐의를 받고 있다. 50대 B씨는 지난 9월 식당에서 술에 취해 반복적으로 업무를 방해해고 옆자리 손님을 흉기로 위협한 혐의를 받고 있다.
경찰은 A씨 등 구속된 피의자 대부분이 상습적으로 주취 폭력을 저지른 경우라고 설명했다. 경찰은 피의자들에 대한 구속 수사를 진행함과 동시에 피해 업주들에게 스마트워치 지급, 맞춤형 순찰 실시하는 등 피해자 보호조치를 병행하도 있다.
대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr
