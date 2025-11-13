울산화력 사망자 6명으로 늘어… 마지막 1명 남았다
30대 남성 시신 1구 수습
울산화력발전소 붕괴 사고로 인한 매몰자 시신 1구가 추가로 수습됐다.
소방당국은 13일 오전 1시 18분쯤 무너진 보일러 타워 5호기 잔해 속에서 김모(30대)씨의 시신을 수습했다고 밝혔다.
이로써 이번 사고로 인한 매몰자 7명 가운데 사망자는 6명으로 늘었고, 나머지 실종자 1명에 대한 수색 작업을 진행 중이다.
김씨는 사고가 발생한 지난 6일 매몰돼 사고 직후 위치가 확인됐으나 철 구조물이 빽빽하게 엉긴 잔해 4∼5ｍ 안쪽에 있어 구조를 못 했다.
여기에다 비스듬히 누운 상부 구조물의 추가 붕괴 위험까지 커 구조에 어려움을 겪었다.
당국은 아직 위치가 파악되지 않은 실종자 1명에 대한 수색 작업에 주력하고 있다.
수색에는 구조견과 드론, 영상탐지기 등이 동원됐고, 구조 대원 70여 명과 민간 해체 전문가 40여 명이 조를 이뤄 교대로 투입되고 있다.
당국은 매몰자가 있을 것으로 추정되는 6호기 방향 구역을 집중적으로 살핀 뒤 수색 범위를 넓힐 예정이다.
울산 남구 남화동 소재 한국동서발전 울산발전본부 울산화력발전소에선 지난 6일 오후 기력발전 5호기 보일러 타워가 붕괴하는 사고가 나 7명이 매몰됐다.
울산=조원일 기자 wcho@kmib.co.kr
