인천서 14∼16일 ‘제2회 대한민국 김장문화축제’ 개최

유정복 인천시장이 2024년 11월 23일 인천시청 앞 인천애뜰에서 열린 김장나눔 대축제에서 취약계층에 전달할 김장을 맛보고 있다. 인천시 제공

또 전국의 김치 명가, 인천지역 농특산물 업체,

참여해 김치, 김장 재료를 비롯한 쌀, 순무, 쑥제품, 고구마빵 등 지역특산품을 합리적인 가격에 판매한다. 무대 행사로는 국악 퓨전 공연, 재즈·댄스팀 무대, 버스킹 등 시민이 함께 즐길 수 있는 자리가 마련될 예정이다.

상상플랫폼 주차장에는 드라이브스루 부스가 설치돼 차량에서 김치를 편리하게 구매도 할 수 있다. 이와 함께 문화누리카드와 연계돼 축제가 열리는 기간에 한시적 결제가 가능하다.