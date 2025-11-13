인천서 14∼16일 ‘제2회 대한민국 김장문화축제’ 개최
인천시는 오는 14∼16일 인천 중구에 있는 상상플랫폼에서 대한민국김치협회와 함께 ‘제2회 대한민국 김장문화축제’를 개최한다고 13일 밝혔다.
이번 축제는 지난 2013년 유네스코 인류무형문화유산으로 등재된 ‘함께 담그고 나누는 김장문화’의 의미를 되새기며 전통 김장문화의 가치를 확산하고 지역 농특산물 소비를 촉진하기 위해 마련됐다.
특히 가족과 외국인이 참여할 수 있는 ‘김장담그기 체험교실’이 3일간 총 6회 운영돼 500여명의 시민이 직접 김치를 담그며 전통문화를 체험할 수 있다. 어린이, 청소년, 외국인을 비롯해 김장 경험이 없는 주부를 대상으로 하는 무료 김장 체험 프로그램도 운영된다.
또 전국의 김치 명가, 인천지역 농특산물 업체, 인천 김치협회 회원사, 강화군 농가 등이 참여해 김치, 김장 재료를 비롯한 쌀, 순무, 쑥제품, 고구마빵 등 지역특산품을 합리적인 가격에 판매한다. 무대 행사로는 국악 퓨전 공연, 재즈·댄스팀 무대, 버스킹 등 시민이 함께 즐길 수 있는 자리가 마련될 예정이다.
상상플랫폼 주차장에는 드라이브스루 부스가 설치돼 차량에서 김치를 편리하게 구매도 할 수 있다. 이와 함께 문화누리카드와 연계돼 축제가 열리는 기간에 한시적 결제가 가능하다.
시는 이번 축제를 통해 인천지역 농가소득 증대와 김치산업의 상생 기반 확대를 도모할 계획이다.
박중우 시 농축산과장은 “김장은 단순한 음식이 아닌 이웃과 나누는 따뜻한 문화”라며 “김장문화를 통한 세대와 지역을 잇는 소통의 장뿐만 아니라 시민과 관광객이 함께 체험하며 나눔의 가치를 느끼는 축제가 되길 바란다”고 말했다.
인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr
