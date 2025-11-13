여수서 대규모 지진 대비 65개 유관기관 협업 종합훈련
헬기·대용량방사기 등 200대 장비 투입 실전 훈련
주영국 전남소방본부장 “복합재난 대응 협업 체계 점검”
623명 사상자 재난 상황 가정 단계별 대응 절차 훈련
전남도소방본부가 여수 소노캄 호텔 일원에서 대규모 지진 상황을 가정한 ‘2025년 국가단위 긴급구조종합훈련’을 진행, 65개 유관기관과의 현장 중심 협업체계를 점검했다.
13일 전남도에 따르면 소방청과 전남도소방본부는 전날 규모 7.5의 지진으로 건물과 거북선대교가 붕괴되고, 선박 화재와 산불 등 동시다발적 화재와 폭발이 발생하는 복합 재난 상황을 가정해 실전과 같은 훈련을 펼쳤다.
소방청이 주관하고 전남도소방본부가 주최한 이번 훈련은 지진 등 대형 복합재난 발생 시 유관기관 간 긴급구조 대응 역량을 강화하고, 현장 중심의 통합지휘체계 확립을 위한 국가 차원의 종합훈련이다.
행정안전부, 산림청, 국방부를 비롯해 전국 10개 시·도 소방본부 등 총 65개 기관에서 1500여명이 참여했다. 헬기, 대용량방사시스템 등 200여대의 각종 장비도 투입돼 대규모 협업 대응 체계를 점검했다.
훈련 상황은 여수 오동도 해상 인근에서 발생한 규모 7.5의 강진으로 여수 일대에 광범위한 피해가 발생하고, 이에 따라 총 623명이 넘는 사상자가 발생한 것으로 설정됐다.
특히 구조·구급, 화재 진압, 대피 유도, 헬기 이송 등 단계별 실전 대응 절차에 따라 긴박하게 훈련이 진행됐으며, 관계기관 간 정보 공유와 현장 지휘 협업체계가 중점적으로 이뤄졌다.
이번 훈련은 관계기관 간 공조체계를 더욱 공고히 하고, 실제 재난 발생 시 신속하고 효과적인 긴급 구조 대응 역량을 강화하는 계기가 됐다는 평이다.
주영국 전남소방본부장은 “복합재난 위협이 점점 커지는 만큼, 실전같은 훈련을 통해 도민의 생명과 재산을 지키는 역량을 지속해서 강화하겠다”고 말했다.
여수=김영균 기자 ykk222@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사