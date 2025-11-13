“민생 안정 최우선”…경북도 내년 예산 14조 363억원 편성
농정·산림·해양 대전환 확산, 저출생 대응, 포스트 APEC·K-한류 선도 등에 중점
경북도가 내년 예산으로 14조 363억원을 편성했다고 13일 밝혔다.
도에 따르면 내년 예산은 올해 본예산보다 7745억원(5.8%) 늘어난 규모로 일반회계가 6328억원(5.4%), 특별회계가 1417억원(9.2%) 증가했다.
지방세 및 세외수입 등 자체수입이 4.1% 감소할 것으로 전망됐으나 국고보조금 등 이전수입이 7.8% 늘어 전체 예산 규모가 확장됐다.
중점 투자분야는 민생안정·경제위기 극복, 농정·산림·해양 대전환 확산, 저출생 대응, 포스트 APEC·K-한류 선도, 따뜻한 복지·안전강화 등이다.
핵심사업 추진을 위해 3년 이상 지원된 지방보조 사업은 일몰제를 적용하고 부진사업은 축소 또는 폐지했다.
먼저 지역 상권 회복을 위해 △소상공인 육성자금 2차보전(40억원) △골목상권 특화거리 조성 등 상권활성화 사업(59억원) △지역사랑상품권 발행지원(395억원) 사업을 추진한다.
중소기업 경영 안정 및 재도약을 지원하기 위해 △중소기업 운전자금 2차보전(76억원) △K-통합 마케팅 생태계조성 등 중소기업 경쟁력 강화사업(33억원) 예산과 미중 관세전쟁에 대응한 관세피해기업 2차보전 예산(10억원)을 책정했다.
또 △수소연료전지 산업클러스터 구축(150억원) △첨단 제조혁신 테스트베드 구축(49억원) △반도체 소재부품 시험평가센터 구축(15억원) 등 미래 성장동력 확보 예산도 마련했다.
초대형 산불피해 특별법을 뒷받침하기 위해 △산림경영특구 지정운영(3억원) 및 산불피해지역 마을단위 복구재생(148억원) △산불피해복구 조림(234억원) △산불피해 산림생태복원 사업(40억원)도 추진한다.
아울러 △현대화·규모화된 청정 임산물 생산기반 조성을 위한 임산물 생산기반 조성사업(19억원)과 △산불피해목을 재활용하는 산림부산물 고품질자원화 시설구축(3억원)도 추진키로 했다.
디지털 농업·스마트팜 확산 등 대규모 첨단농업 전환 추진을 위해 △경북형 공동영농(28억원) △스마트APC 전환지원(113억원) △임대형 스마트팜 조성사업(92억원)을 위한 예산도 반영했다.
해양분야에선 △포항 영일만항 화물유치 지원(9억원) △해양기업 기술개발 및 사업화 지원(4억원) 예산도 편성했다.
저출생과의 전쟁을 위해선 △K-보듬6000(84억원) △외국인 아동 어린이집 보육료 지원(12억원) △다자녀 가정 큰집마련 지원(8억원) 등의 예산을 포함했다.
인구감소 대응에는 △지역혁신 중심대학 지원체계(RISE)사업(2,737억원) △K-U시티 연계 지역산업기반 연구지원센터 건립(101억원)과 △기회발전특구 수요맞춤형 지원 사업(9억원) 등을 반영했다.
성별·세대별 남녀노소 맞춤형 정책 추진을 위해선 △청년 근로자 행복카드 지원(10억원) △경북 일자리 편의점 운영(6억원) △도민행복대학 운영(8억원)을 추진한다.
포스트 APEC·K-한류 선도를 위해선 △APEC 정상회의장 기념관 조성(25억원) △미디어월 조성(5억원) △외국인 관광객 유치 특화사업(4억원) △경주 글로벌 CEO SUMMIT을 창설(10억원) △PATA 연차총회 개최(10억원) △세계 경주포럼 문화협력 국제학술 대회(2억원)를 지원한다.
그밖에 △경북형 이색 숙박시설 조성사업(55억원) △K-애니메이션 강치아일랜드 시즌3 제작(8억원) 등 K-컬쳐 기반의 융복합 문화관광콘텐츠 산업화에도 투자할 계획이다.
공공의료 역량강화를 위해선 △의료인력 인건비 지원 사업(50억원) △의료원 기능보강 사업(82억원) △경영혁신지원(76억원)을 추진한다.
공보의 감소에 대응한 △의료취약지 의료인력지원(14억원) △기능강화 보건진료소 운영 및 원격협진 사업(15억원) 예산도 배정했다.
어르신들의 이동권 보장을 위해 △대중교통 무료승차를 지원(86억원)하고 △경로당에서 식사를 제공하는 경로당 어르신 행복밥상 사업(4억원)도 추진한다.
내년 예산안은 다음달 10일 도의회에서 최종 확정된다.
이철우 경북지사는 “올해는 초대형 산불피해라는 큰 위기를 슬기롭게 극복하고 역대 가장 성공적인 APEC 개최를 기회로 경북의 힘을 세계에 알리는 이정표를 세웠다”며 “이를 바탕으로 지역경제에 새 숨을 불어넣고 미래세대가 꿈꾸고 살아갈 수 있는 경북시대를 만들겠다”고 말했다.
안동=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사