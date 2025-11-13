시사 전체기사

“트럼프, 내 집에서 피해자와 있었다” 성 착취 엡스타인 메일 공개…트럼프 “사기극”

입력:2025-11-13 07:23
공유하기
글자 크기 조정

미, 민주당 ‘엡스타인’ 파일 공개
엡스타인, 2011년부터 트럼프 언급 “소녀들에 대해 알았다”
백악관 “중상모략” 반발

미국의 성범죄자 제프리 엡스타인이 과거 이메일에서 도널드 트럼프 대통령이 자신의 성범죄를 알고 있을 것이라고 언급한 파일이 12일(현지시간) 미국 민주당 주도로 공개됐다. 연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령이 과거 성 착취범 제프리 엡스타인과 친분을 유지할 당시 이미 그의 범죄 행위를 알고 있었고 범죄 가담 개연성도 있음을 시사하는 내용의 이메일이 12일(현지시간) 공개됐다. 트럼프 대통령은 “사기극”이라며 격노했고, 백악관은 중상모략이라고 반발했다.

뉴욕타임스 등 미국 언론은 이날 미 하원 감독위원회 소속 민주당 의원들이 이런 내용이 담긴 이메일 3통을 ‘엡스타인 파일’에서 발견했다고 보도했다.

메일에 따르면 엡스타인은 2011년 4월 여자친구이자 공범인 길레인 맥스웰에게 보낸 이메일에서 이름이 밝혀지지 않은 한 피해자가 “그(트럼프 대통령)와 함께 내 집에서 몇 시간을 보냈다”, “그는 단 한 번도 언급된 적이 없다”고 말했다. 그러면서 “아직 짖지 않은 그 개가 트럼프라는 것을 알아두기를 바란다”고 적었다.

맥스웰은 “나도 그 생각을 하고 있었다”고 답장했다. 맥스웰은 현재 교도소에 복역 중이고 지난 7월 토드 블랜치 법무부 부장관과의 면담에서 트럼프가 엡스타인의 범행에 직접 관련이 없다는 취지로 진술했다. 이 때문에 사면설이 계속 나왔다.

도널드 트럼프 미국 대통령과 성 착취범 제프리 엡스타인이 손을 잡고 있는 모습의 동상이 지난달 3일(현지시간) 워싱턴DC 내셔널몰에 전시된 모습. 연합뉴스

엡스타인은 트럼프가 정치인으로 나선 뒤인 2015년 작가 마이클 울프와도 이 문제에 대한 의견을 이메일로 교환했다. 울프는 공화당 대선 예비경선이 있던 그해 12월 15일 엡스타인에게 보낸 이메일에서 “(앞으로 언론이) 트럼프에게 너와의 관계에 관해 물어볼 것”이라고 말했다. 엡스타인은 “그(트럼프)를 위한 답변을 만들 수 있다면 어떻게 하는 게 좋을 것 같나”라고 묻자 울프는 “그가 스스로 걸려들게 두라”고 답했다.

울프는 그러면서 “그가 (당신의) 비행기에 탔다거나 집에 간 적이 없다고 말하면 나중에 그를 공격하거나 그를 구해주며 빚을 지게 만드는 데 쓸 수 있다”고 조언했다.

엡스타인은 체포되기 몇 달 전인 2019년 1월 울프에게 보낸 이메일에서는 당시 현직이던 트럼프가 “당연히 그 소녀들(girls)에 대해 알았다”고 말했다. 엡스타인의 성착취 범행 피해자에는 미성년 여성들이 여럿 포함됐는데, ‘소녀들’은 이들을 가리키는 것으로 해석된다.

엡스타인은 미 역사상 최악의 성 착취범으로 꼽힌다. 2001~2006년 뉴욕 맨해튼, 플로리다주(州) 팜비치 저택에 최소 36명의 미성년자를 동원해 정·재계 주요 인사에 성 접대를 강요한 혐의로 기소됐다. 이후 2019년 8월 뉴욕 맨해튼 교도소에서 스스로 목숨을 끊었다. 트럼프 외에도 빌 클린턴 전 미 대통령, 빌 게이츠 마이크로소프트(MS) 창업자, 영국 왕실의 앤드루 왕자 등이 엡스타인과의 친분으로 논란에 휘말렸다.

성 범죄자 제프리 엡스타인이 2017년 3월 촬영된 모습. 연합뉴스

트럼프는 즉각 트루스소셜을 통해 “민주당이 정부 셧다운 사태에서 자신들이 얼마나 형편없이 대처했는지 눈 가리기 위해 엡스타인 사기극을 다시 꺼내려는 것”이라고 비난했다. 그러면서 “아주 나쁘거나 멍청한 공화당원만이 그 함정에 빠질 것”이라고 덧붙였다.

트럼프는 또 “민주당은 최근 악의적으로 국가를 폐쇄하는 위험한 행동으로 우리나라에 1조5000억 달러의 손실을 입혔다”며 “그들은 정당한 대가를 치러야 한다”고 적었다. 트럼프는 그동안 엡스타인 파일을 공개하라는 요구에 대해 “아직도 그 사람 이야기를 하느냐”며 무시해왔다.

캐럴라인 레빗 백악관 대변인도 성명을 내고 “트럼프 대통령을 중상모략할 가짜 내러티브를 만들기 위해 이메일을 선택적으로 유출했다”고 반박했다.

레빗 대변인은 또 2011년 4월 이메일에서 트럼프와 함께 엡스타인의 집에서 몇 시간을 보낸 것으로 언급된 피해자가 지난 4월 스스로 목숨을 끊은 버지니아 주프레라고 밝혔다. 그는 “그녀는 트럼프 대통령이 어떤 잘못된 일에도 전혀 연루되지 않았으며, 자신과의 제한된 접촉 속에서도 ‘이보다 더 친절할 수 없었다’고 여러 차례 밝혔다”고 강조했다.

워싱턴=임성수 특파원 joylss@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
서울 떠나는 사람들… 집값 부담에 ‘경기行’ 가속
달러 가치 올랐다… 1500원 턱밑 다가선 환율
수능 선물도 변했다… 떡·엿 대신 상품권·현금
‘사의 표명’ 노만석 대행 “편안한 마음입니다”
숨진 새벽배송 기사, 부친 발인 당일 “내일 출근할거야?” 문자 받아
뉴진스 멤버 전원 어도어로 복귀한다
젠지, ‘듀로’ 주민규와 2027년까지 계약 연장
“지난해 준공 신축아파트, 철근 튀어나와…시공사는 ‘소송 걸라’”
국민일보 신문구독