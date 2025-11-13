시사 전체기사

[해봄] 나만의 전투 빌드를 원한다면… 지스타에서 ‘이 게임’을 잡아라

입력:2025-11-13 09:59
공유하기
글자 크기 조정

“강해질수록 즐거워진다”… ‘나 혼자만 레벨업: 카르마’

궁극기 사용 장면.

넷마블이 ‘나 혼자만 레벨업’ 지식재산권(IP)으로 새롭게 선보이는 신작 ‘나 혼자만 레벨업: 카르마’는 기존 성장형 액션게임의 문법을 세련되게 다듬은 로그라이트 액션 RPG다. ‘궁수 키우기’류의 단순한 성장 구조를 벗어나 고해상도 그래픽과 묵직한 타격감으로 한 단계 진화한 모바일 전투 경험을 보여준다.

이용자는 주인공 성진우가 되어 원작에서 다뤄지지 않았던 ‘27년간의 군주 전쟁’을 체험한다. 첫 무기 선택부터 매 전투마다 달라지는 버프 선택까지, 플레이어의 전략에 따라 전투 양상이 완전히 달라진다. 단검·대검·활·권총 등 무기에 따라 조작감과 스킬 구성이 달라지고 여기에 ‘이타림의 사자들’이 부여하는 속성 축복이 더해지면 매 라운드마다 새로운 빌드업이 완성된다.

쿼터뷰에서 게임은 진행된다.

전투는 쿼터뷰 핵 앤 슬래시 방식이다. 액션 키인 대시·일반 공격·특수기는 모두 전투의 핵심이다. 다수의 적을 화려한 스킬로 쓸어버리고, 보스전에서 궁극기를 폭발시키는 쾌감은 이 게임의 백미다. 한 번의 피격에도 체력이 크게 줄어드는 높은 난이도는 세밀한 컨트롤을 요구한다. 부활 기회가 제한돼 매 순간 긴장감을 늦출 수 없다.

체험 버전에서는 다섯 가지 무기를 다뤄볼 수 있었는데, 각 무기마다 손맛이 전혀 달랐다. 여기에 원작 인기 그림자 ‘이그리트’, ‘베르’, ‘탱크’가 등장해 함께 싸우는 연출이 더해지면서 원작 팬이라면 반가움을 감출 수 없을 것이다.

그림자 스킬 사용 모습.

‘나 혼자만 레벨업: 카르마’는 모바일에서 구현된 액션의 밀도와 반복 플레이의 재미를 모두 잡으려는 시도가 돋보인다. 단순히 IP에 의존하지 않고, 넷마블의 모바일 액션 설계력이 응축된 결과물이라 평가할 만하다. 일단 한 번 모바일 기기를 손에 쥐면 떼기 어렵다.

사진=넷마블 제공

이다니엘 기자 dne@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
조두순, 지난달 또 거주지 이탈…섬망 악화한 듯
울산화력 사망자 6명으로 늘어…나머지 1명은 아직 못찾아
수능 끝난 학생 노린다…거리설문·강좌? ‘이단·사이비 주의보’
[속보] 서해안고속도로 팔탄JC~비봉IC 전면 차단…“화물차 추돌사고”
‘사의 표명’ 노만석 대행 “편안한 마음입니다”
숨진 새벽배송 기사, 부친 발인 당일 “내일 출근할거야?” 문자 받아
뉴진스 멤버 전원 어도어로 복귀한다
젠지, ‘듀로’ 주민규와 2027년까지 계약 연장
국민일보 신문구독