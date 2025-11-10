SOOP, 글로벌 스타크래프트2 대회 ‘RSL 시즌3’ 13일부터 한국어 독점 생중계

SOOP은 지난 2010년부터 16년째 ‘GSL’을 제작하며 스타크래프트2 e스포츠 리그의 중심축 역할을 해오고 있다.

SOOP에서 스타크래프트2 팬들을 위한 e스포츠 대회 중계를 한다.SOOP은 오는 13일부터 23일까지 진행되는 글로벌 스타크래프트2 대회 'RSL 시즌3'을 한국어로 독점 생중계한다고 10일 밝혔다.올해 6월 첫 개최된 RSL은 SOOP의 스타크래프트2 리그인 GSL의 글로벌 중계진 'Tasteless(Nicolas Plott)'와 'State(Ryan Visbeck)'가 제작하는 글로벌 대회다. 공식 리그가 잠시 쉬어가는 시기에 스타크래프트2의 열기를 이어가고자 기획된 대회다. 세계 각국 실력자들이 참여해 공식 대회 못지않은 수준 높은 경기력을 선보이고 있다.RSL은 총 3개의 시즌과 12월 중순 예정된 오프라인 파이널로 구성된다. 각 시즌 우승자에게는 파이널에 진출할 수 있는 시드가 부여된다. 지난 시즌1과 시즌2에는 한국의 김도우(Classic)가 연속 우승을 차지했다.이번 시즌3에는 김도우과 GSL 8회 우승자 조성주(Maru), 저그 최강자로 불리는 Reynor(Riccardo Romiti) 등 세계 정상급 선수들이 출전해 경쟁을 펼칠 예정이다.대회는 13일 그룹 스테이지를 시작으로 23일까지 매주 목요일부터 일요일 오후 7시에 생중계된다. 한국어 중계는 스타크래프트2 인기 스트리머 '크랭크(Crank)'가 맡는다.SOOP은 이번 'RSL 시즌3' 기간 동안 드롭스, 승부예측 이벤트 등 다양한 유저 참여형 프로그램을 진행한다.이다니엘 기자