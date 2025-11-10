크래프톤, AI 게임 실력 평가 ‘Orak 챌린지’ 글로벌 개최
크래프톤은 인공지능(AI)의 게임 플레이 능력을 평가하는 글로벌 경진대회 ‘Orak 챌린지’를 개최한다.
이번 대회에서는 다양한 장르의 게임을 통해 대규모 언어 모델(LLM) 에이전트의 게임 수행 능력과 의사결정 능력을 정량적으로 평가한다.
Orak은 ‘오락’에서 착안해 지은 이름이다. AI가 게임 속에서 상황을 인식하고 판단하며 행동을 결정하는 전 과정을 수치화해 평가하는 체계다. 이를 통해 AI가 실제 게임 환경에서 얼마나 효율적이고 전략적으로 플레이할 수 있는지를 객관적으로 측정하며, 게임 실력의 반복적인 검증이 가능하다는 게 게임사 측의 설명이다.
참가자들은 Orak이 제공하는 실제 상용 게임 환경을 기반으로 한 통합 평가 인프라를 활용해 자신이 개발한 모델을 테스트할 수 있다. 결과는 실시간으로 갱신되는 글로벌 리더보드를 통해 공개된다. 대회는 ▲Street Fighter III ▲Super Mario ▲ Pokémon ▲ StarCraft II ▲ 2048 등 다섯 개의 게임을 활용해 진행되며, 모델의 전략적 사고·문제 해결력·효율성을 종합적으로 평가한다.
이번 챌린지에는 엔비디아를 비롯해 아마존 웹 서비스(AWS), 오픈AI가 공식 후원사로 참여한다. 참가팀에게는 대회 기간 동안 LLM 실험에 활용할 수 있는 총 4만 5000달러 규모의 크레딧이 제공된다. 최종 우승자에게는 총 2만 달러의 상금이 주어진다.
상위권 팀은 Orak을 개발한 크래프톤 AI 연구진과 에이전틱 LLM 기술 논의 세션에 참여할 수 있는 기회도 얻게 된다.
참가팀은 최대 5명까지 구성 가능하다. 하루 5회 이내로 모델을 제출할 수 있다. 참가 등록은 오는 21일까지이고 최종 우승자는 내년 2월에 발표한다. 세부 규정과 참가 방법은 Orak 챌린지 공식 페이지에서 확인할 수 있다.
이강욱 크래프톤 AI 본부장은 “크래프톤은 Orak을 통해 LLM 에이전트 연구의 새로운 평가 기준 제시하고, 게임 산업 전반의 AI 혁신을 선도할 것”이라며 “앞으로도 크래프톤은 ‘AI First’ 전환에 맞춰, 글로벌 무대에서 경쟁력 있는 인게임 AI 적용 사례를 만들어 나갈 계획”이라고 말했다.
이다니엘 기자 dne@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사