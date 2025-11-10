크래프톤, AI 게임 실력 평가 ‘Orak 챌린지’ 글로벌 개최

크래프톤은 인공지능(AI)의 게임 플레이 능력을 평가하는 글로벌 경진대회 ‘Orak 챌린지’를 개최한다.

이강욱 크래프톤 AI 본부장은 “크래프톤은 Orak을 통해 LLM 에이전트 연구의 새로운 평가 기준 제시하고, 게임 산업 전반의 AI 혁신을 선도할 것”이라며 “앞으로도 크래프톤은 ‘AI First’ 전환에 맞춰, 글로벌 무대에서 경쟁력 있는 인게임 AI 적용 사례를 만들어 나갈 계획”이라고 말했다.