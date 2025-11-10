킨텍스 ‘서울푸드 2026’ 참가기업 모집 시작
킨텍스는 국내 최대 규모의 식품산업 전문 전시회인 ‘서울푸드 2026(SEOUL FOOD 2026)’ 참가기업 모집을 시작했다고 10일 밝혔다.
내년 6월 9일부터 12일까지 4일간 킨텍스 제1·2전시장에서 열리는 이번 전시회는 식품산업 전 과정을 아우르는 B2B 비즈니스 전문 전시회로, 코트라(KOTRA)와 인포마마켓, 킨텍스가 공동 주최한다. 참가 신청은 12월 5일까지 가능하며, 이 기간 내 신청과 계약금 납입을 완료한 기업은 조기 신청 할인 혜택을 받을 수 있다.
올해로 44회를 맞이하는 서울푸드는 글로벌 식품산업 트렌드와 시장 변화를 반영하며, 식품 제조·가공·유통 전 단계의 혁신 솔루션을 공유하는 실질적 비즈니스 플랫폼으로 자리매김했다. 특히 2026년 전시회는 급변하는 식품기술 환경에 맞춰 7개 전문 카테고리 중심의 ‘푸드테크관’을 신설해 첨단 기술과 제품을 집중 조명할 예정이다.
‘콜드체인&물류’ 존에서는 냉장·냉동 물류 솔루션과 온습도 모니터링 기술 등 스마트 유통 시스템을 선보이며, ‘식품IT&데이터’ 존에서는 AI 기반 생산·유통 데이터 분석, 품질 및 수요 예측, IoT 센서 네트워크 기술 등 디지털 식품산업 혁신 사례가 전시된다. 또한 ‘스마트농업’ 존에서는 스마트팜, 원재료 공급망 관리(SCM) 등 미래형 농업기술이 집중 소개된다.
이외에도 식품 제조 및 가공기기, 외식 설비, 위생·안전관리 솔루션, 친환경 포장재 및 포장기기 등 식품산업 전반을 망라한 전시관이 구성돼 국내외 기업 간 교류의 장이 마련된다.
서울푸드 2026은 참가기업의 실질적 성과 창출을 위해 해외 바이어 수출상담회, 식품산업 세미나, 혁신기술·제품 시상식 ‘SEOUL FOOD AWARDS’ 등 다채로운 부대행사를 함께 운영한다. 이를 통해 참가기업들은 글로벌 시장 진출 기회를 확대하고, 바이어 네트워크를 강화할 수 있을 것으로 기대된다.
서울푸드 2026 관계자는 “이번 전시는 AI와 푸드테크 등 핵심 산업 트렌드를 반영해 다양한 비즈니스 기회를 제공할 것”이라며 “국내외 식품기업 간 활발한 교류를 통해 한국 식품산업의 글로벌 경쟁력 강화에 기여하는 장이 될 것”이라고 말했다.
고양=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
