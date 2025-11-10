이은형 건정연 연구위원, 한수원 특수계약 전문위원 위촉
10일 건설부동산업계에 따르면 이은형 대한건설정책연구원 연구위원이 한국수력원자력 특수계약 심의위원회 외부전문위원으로 위촉됐다. 임기는 2028년 10월까지다.
이 연구위원은 서울시·부산시·수원시·세종시·제주도 건설기술심의위원회 위원을 역임했다. 충북도청, 안양시, 의왕시, 서울 관내 등 7개 지자체와 자치구에서 건축위원회 위원, 경기도를 비롯해 12개 지자체 등에서 경관위원회 위원 등 건축·경관·도시계획·교통 관련 분야에서 폭넓게 활동했다.
이밖에 충북개발공사, 부산도시공사, 경기도시공사, 강원도개발공사, 전남개발공사, 시흥도시공사, 성남도시개발공사, 군포도시공사 등 국가·지방 공기업의 투자심의·자문위원직을 다수 맡았다.
권중혁 기자 green@kmib.co.kr
