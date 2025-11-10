안산단원경찰서, 인권정책 최우수 경찰서 영예…경기남부청 32개 경찰서 중 1위

안산단원서에 따르면 인권 업무의 중요성을 바탕으로 인권위 권고사례, 수갑 등 경찰장구 사용, 발달장애인 수사 지침 이행 여부 등 다양한 인권 테마를 선정해 수시 인권진단을 실시해 왔다.

진단결과 확인된 미흡사항은 즉시 개선하고 유사 사례가 재발하지 않도록 지속 점검했으며, 10회에 걸쳐 연인원 2027명을 대상으로 자체 인권교육을 실시하는 등 실효성 있는 인권 감수성 제고 활동에 총력을 기울여왔다.