KB인베스트먼트, 과일 IP 회사에 100억 투자

엔비사과를 생산하는 H&B아시아의 양구 직영농장. 사진 H&B아시아

KB인베스트먼트가 해외 과일 지적재산권(IP) 회사 H&B아시아에 100억 원을 투자했다고 10일 밝혔다. 이번 투자로 KB금융그룹은 김희정 대표에 이어 두 번째로 많은 지분을 확보하게 됐다.