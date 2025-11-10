세정나눔재단, 중장년 마음에 따뜻한 옷을 입히다
중장년에게 새 옷, 새 마음, 새 기회를
세정나눔재단(이사장 박순호)은 10일 제주도로 출발한 ‘싱글네트워크 4060 도란도란’ 프로그램에 참여해 고립된 중장년 1인 가구 14명에게 의류를 지원했다.
이 프로그램은 세정나눔재단과 DRB동일고무벨트, 금정구종합사회복지관이 함께 서금사 지역 내 저소득 중장년층을 발굴하고 사회적 지지체계를 구축하기 위해 마련됐다.
재단은 약 2,000만 원 규모의 운영비와 웰메이드 의류를 지원했으며, 참가자들은 1인당 100만 원 한도 내에서 의류 세트를 받아 제주 힐링 여행 및 워크숍에 참여했다.
박순호 이사장은 “이번 사업이 고립된 중장년층이 사회와 다시 연결되는 계기가 되길 바란다”며 “앞으로도 지역과 함께 성장하는 나눔을 이어가겠다”고 말했다.
한편, 세정나눔재단은 2011년 설립된 비영리단체로, 위기가정과 저소득층 지원 등 지역사회 복지 증진 활동을 지속하고 있다.
