2035년까지 온실가스 감축목표 ‘53~61%’ 의결

김민석 국무총리가 10일 정부서울청사에서 열린 2050 탄소중립녹색성장위원회 제5차 전체회의에서 국기에 대한 경례를 하고 있다. 연합뉴스

대통령 직속 탄소중립녹색성장위원회가 2035년까지 국가 온실가스 감축 목표를 ‘2018년 대비 53~61%’로 설정하기로 했다.

김 총리는 “전문가, 시민사회, 국회 등 각계 의견을 수렴해 53%를 최소, 61%를 최대로 하는 감축안을 마련했다”며 “우리 정부의 탈(脫)탄소 전환을 가속하고 산업의 경쟁력을 끌어올리기 위한 결정”이라고 설명했다. 이어 “