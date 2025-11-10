광양제철소, 광양만 해양 생태계 회복 총력…바다숲 성공적 이식

바다비료 활용 해양 생태계 복원 기대



슬래그 활용 바다비료 통해 잘피 성장 촉진 극대화

바다숲 조성행사(왼쪽 7번째부터 김맹철 어민회장, 최등모 광양제철소 안전환경담당 부소장, 양준석 광양시 관광문화환경국장) 광양제철소 제공

포스코 광양제철소가 RIST(포항산업과학연구원)와 협력해 광양 장내포구 1000㎡ 해역에 해양생물보호종인 잘피 성체 1000개체와 종자 5000개체를 심는 작업을 진행, 광양만 해역의 생태계 복원에 나섰다.