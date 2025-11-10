시사 전체기사

美 딕셔너리닷컴이 뽑은 올해의 단어 ‘67’…무슨 뜻?

입력:2025-11-10 16:02
공유하기
글자 크기 조정
'67'을 표현하는 모습. 보통 양손으로 저글링하는 자세를 취한다. 인스타그램 캡처

미국 온라인 사전 사이트 딕셔너리닷컴(Dictionary.com)이 올해의 단어로 ‘67’을 선정했다고 AP통신이 9일(현지시간) 보도했다. ‘67’은 미국 10대들 사이에서 시작된 온라인 밈(meme)이다

‘67’ 또는 ‘6-7’이라고 쓰고 ‘식스-세븐’(six-seven)이라고 발음하는 이 단어는 올해 소셜미디어를 중심으로 콘 인기를 끌었다.

67은 미국 래퍼 스크릴라의 노래 ‘Doot Doot(6 7)’에서 시작된 것으로 추정된다. 키가 6피트 7인치(약 200.6㎝)인 미국 프로농구(NBA) 선수 라멜로 볼이 등장하는 틱톡 영상에 이 노래가 등장한 뒤로 ‘67’이 크게 유행하기 시작했고 이후 알파세대(2010년 이후 태어난 세대)들의 은어가 됐다.

다만 그 의미는 정의하기 힘들다. 딕셔너리닷컴은 이 단어를 ‘모호한 속어’라고 설명했으며 메리엄-웹스터 사전 역시 이를 ‘10대 청소년들이 사용하는 무의미한 표현’으로 정의했다.

10대들은 이 단어를 두 손으로 저글링 하는 듯한 제스처와 함께 ‘그저 그렇다’(so so)라거나 ‘이럴 수도 있고 저럴 수도 있다’라는 뜻으로 쓴다. 어른들에게 질문을 받을 때 불만을 표현하기 위해 사용하기도 한다.

딕셔너리닷컴은 이 단어가 “‘뇌 썩음’(brain rot)의 모든 특징을 가지고 있다”면서도 “이 표현을 사용하는 사람들 사이에서는 연관성을 만든다는 점에서 의미가 있다”고 설명했다. ‘뇌 썩음’은 옥스퍼드 대학 출판부가 2024년 뽑은 올해의 단어로 질 낮은 온라인 콘텐츠를 과도하게 소비해 사고력이나 판단력이 흐려지는 상태를 뜻한다.

백재연 기자 energy@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
백재연 기자
온라인뉴스부
백재연 기자
822
안녕하세요. 백재연 기자입니다.
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
[단독] 정유미 검사장 “치욕적…노만석·대검간부 사퇴하라”
10개월간 이어진 부산 폭력조직 보복전…경찰, 45명 검거
‘중도냐 진보냐’…맘다니 승리 이후 노선 경쟁 불붙는 美 민주당
“보험금 달라”…휘발유 들고 소동, 60대 병원장 구속
“나는 게임을 좋아한다”…2013 고전파도, 2025 페이커도
북한 해킹조직, 개인 스마트폰·카톡까지 장악해
‘코스피 불장’에도 개인 54%는 손실…‘이 주식’이 원흉?
영화 감독 김창민, 뇌출혈로 별세… 4명에 새 생명
국민일보 신문구독