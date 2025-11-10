광주 국립트라우마센터 운영비 전액 국비로…강기정 “문제 해결”

윤호중 행안부 장관, 광주 방문해

국가폭력 피해자들과 간담회 가져

사업비는 정부와 광주시가 절반씩

강기정 광주광역시장과 윤호중 행정안전부 장관이 10일 오전 서구 화정동 국립트라우마치유센터를 찾아 국가폭력 유가족·피해자와 원예치유 프로그램에 참여하고 있다. 광주광역시 제공

재정난으로 운영중단 위기에 놓였던 광주 국립트라우마치유센터(치유센터) 운영비를 내년부터 정부가 전액 국비로 지원한다.



강기정 광주광역시장은 10일 광주를 방문한 윤호중 행정안전부 장관과 ‘국가폭력 피해자 간담회’를 열고 “내년부터 치유센터 기관운영비 전액을 국가가 지원하기로 했다”며 “이재명 정부 들어 운영비 문제가 해결됐다. 광주시도 정부와 적극 협력해 치유센터가 안정적으로 운영될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.



광주시는 그동안 치유센터 설립 취지에 맞게 운영비용을 국가가 전액 부담해 줄 것을 정부에 지속 요청해 왔고, 최근 법 개정으로 2026년부터 인건비 등 기관운영비 전액을 국가가 부담하게 됐다. 운영비를 제외한 각종 치유 프로그램의 사업비는 국가와 광주시가 절반씩 부담해 운영할 예정이다.



이날 강 시장과 치유센터를 방문해 국가폭력 피해자와 유가족들을 위한 원예치유 프로그램 등을 살핀 윤 장관은 “광주시가 지속적으로 요청한 (치유센터) 운영비를 내년부터 정부가 전액 부담하는 만큼 더 많은 분들이 도움을 받길 바란다”며 “국가폭력으로 어려움을 겪는 모든 분들의 마음을 잘 보듬어드리고 싶다. 내년부터는 프로그램 운영에 어려움이 없도록 잘 운영해 나가겠다”고 말했다.



국립국가폭력트라우마치유센터는 국가폭력 등으로 인해 피해를 입은 희생자들과 그 가족의 트라우마 후유증과 심리적 고통을 치유하고 건강한 삶을 지원할 목적으로 설립됐다. 치유센터는 원예치유·운동치유 프로그램, 사례관리 상담 등 개인 맞춤형 치유재활 프로그램과 사회적 치유 프로그램 등을 운영하고 있다.



광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr



