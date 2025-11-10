포항시, 경상권역 임산물 물류터미널 준공…AI 자동화시스템 도입
경북 포항시는 10일 임산물 유통 혁신의 거점이 될 ‘경상권역 임산물 물류터미널 준공식’을 개최했다고 밝혔다.
이날 행사에는 이강덕 포항시장, 김일만 포항시의회 의장, 박은식 산림청 산림산업정책국장, 손병웅 포항시산림조합장, 경북도 내 산림조합장 및 임업단체 대표 등 500여명이 참석했다.
임산물 물류터미널 건설은 임업 생산력 저하와 임산물 유통의 한계를 극복하기 위해 2022년 산림청 공모사업으로 선정돼 추진됐다.
산림조합이 기부 채납한 북구 흥해읍 대련리 일원 5000㎡ 부지에 총사업비 40억원을 들여 연면적 964㎡로 만들었다. 무주에 이어 전국에서 두 번째다.
전국 최초로 로봇 기반 AI 자동화 시스템을 도입해 임산물의 선별·살균·포장 등 전 과정을 자동화한 것이 특징이다.
집하장과 저온·냉동 저장고, 자동선별시스템을 갖춰 임산물의 신선도와 유통 효율성이 대폭 향상될 전망이다.
이강덕 포항시장은 “물류터미널 준공으로 지역 임산물의 경쟁력을 높이고, 생산부터 소비까지의 흐름을 원활히 하는 유통 기반이 마련됐다”며 “향후 가공센터와 연계해 국내 유통망 확대와 수출 기반 강화에 힘쓰겠다”고 말했다.
포항=안창한 기자 changhan@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사