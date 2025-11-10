“편의점에서 숙성 광어회를?”… 1인 가구 겨냥한 회 도시락 나왔다

숙성 연어·광어·홍어·과메기 4종

“당일 생산·출고로 신선도 강화”



편의점 CU가 오는 12일부터 홈술·혼술족을 겨냥해 1인용 소포장 회 4종을 출시한다. 모델이 1인용 소포장 회 신상품을 들어 보이고 있다. BGF리테일 제공

편의점에서 ‘회’를 판다. 소량 구매를 하기 힘든 1인 가구를 겨냥해 한 사람이 먹기에 좋은 양으로 구성했다. 종류도 다양하다. 숙성 연어회·광어회·홍어회와 과메기까지 4종을 꾸렸다.

“앞으로도 CU는 소비자가 신선하고 품질 높은 상품을 집 근처에서 간편하게 즐길 수 있도록 다양한 상품을 지속적으로 선보일 것”이라고 말했다.