내년 금호아트홀 상주음악가는 바리톤 김태한

금호문화재단, 금호아트홀 기획공연 ‘아름다운 목요일’ 내년 공연 일정 발표

내년 금호아트홀 기획공연 포스터와 상주 음악가인 바리톤 김태한(오른쪽). (c)금호문화재단

피아니스트 김규연, 첼리스트 브래넌 조와 함께하는 트리오 서울의 피아노 삼중주를 시작으로 9월 3일 실내악, 12월 10일 독주까지 다양한 면모를 확인할 수 있다.