‘티메프 사태 회복’ NHN, 3분기 영업익 276억원… 흑자 전환

NHN이 지난 3분기 영업이익 276억원을 기록했다고 10일 발표했다. 전년 동기 대비 흑자 전환했고 직전 분기와 비교해서는 26.1% 상승했다.

게임 부문은 전년 동기 대비 5.1%, 전 분기 대비 2.9% 증가한 1183억원을 기록했다. 모바일게임 매출이 전년 동기 대비 11.7% 증가하며 게임 부문 성장을 이끌었다. 특히 ‘한게임 로얄홀덤’의 월간 신규 이용자가 전 분기 대비 52% 증가하는 등 보드게임이 실적을 견인했다.

일본에선 ‘#콤파스’가 ‘어둠의 실력자가 되고 싶어서!’와의 컬래버레이션을 통해 iOS 매출 순위 1위 달성과 함께 전년 동기 대비 29%의 매출 성장을 기록했다고 NHN은 전했다.