“초고층 숨막혀” “정치 프레임” 종묘 앞 고층빌딩 논란 계속
서울시의 문화재 주변 건설 개발 규제 완화를 두고 대법원이 적법하다는 판단을 내놓은 가운데, 종묘 인근의 초고층 빌딩 건설을 두고 설왕설래가 계속되고 있다. 김민석 국무총리가 “서울시가 일방적으로 밀어붙일 사안이 아니다”라고 지적하자 오세훈 서울시장은 “정치적 프레임을 만드는 게 중앙 정부가 할 일은 아닐 것”이라며 맞받아쳤다.
김 총리는 10일 오전 허민 국가유산청장, 유홍준 국립중앙박물관장, 김경민 서울시 도시계획학과 교수, 신희권 국제기념물유적협의회(ICOMOS) 사무총장 등과 함께 서울 종로구 종묘를 둘러봤다.
세운4구역 재개발 사업에 따라 건물이 세워질 위치가 언급되자 김 총리는 “(건물이 세워지면) 바로 턱하고 숨이 막히게 되는 것”이라며 “(건물을 세우지 않고) 놔두면 기가 막힌 경관이 돼버린다”고 말했다. 그러면서 “종묘 인근에 우리가 꼭 개발을 하더라도 문제는 국민적인 토론을 거쳐야 하는 것”이라며 “아무쪼록 서울시에서도 그런 역사적 가치, 문화적 의미, 경제적 미래, 국민적 공론 등을 깊이 생각하시고 일방적으로 그냥 처리하는 일은 없었으면 좋겠다”고 강조했다.
앞서 서울시는 지난달 30일 높이 계획 변경을 담은 ‘세운재정비촉진기구 및 4구역 재정비촉진계획 결정’을 고시했다. 고시에 따르면 건물 최대 높이는 종로변 55m·청계천변 71.9m에서 종로변 101m·청계천변 145m로 상향됐다.
오 시장은 김 총리의 종묘 방문 소식에 “지난주에 사업의 구체적 계획을 놓고 중앙정부와 서울시가 머리를 맞대자고 제안드린바 있다”며 공개토론을 제안했다. 그는 이날 페이스북에 “가신 김에 종묘만 보고 올 게 아니라 세운상가 일대를 모두 둘러보시기를 권한다”며 “수도 서울의 중심이라 할 종로가 현재 어떤 모습인지, 이대로 방치하는 것이 과연 종묘를 위한 일인지 냉정한 눈으로 봐주시길 요청한다”고 말했다. 그러면서 “소통은 외면하고 정치적 프레임을 만드는 것이 중앙 정부가 할 일은 아닐 것”이라며 “이른 시일 내 만나서 대화하자”고 했다.
