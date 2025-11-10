오세훈 “종묘 앞에 흉물 두는 게 맞나”…김민석에 공개토론 제안
오세훈 서울시장이 유네스코 세계유산인 종묘 앞 세운4구역 재개발 사업을 둘러싼 논란과 관련해 “소통은 외면하고 정치적 프레임을 만드는 것이 중앙 정부가 할 일은 아닐 것”이라며 김민석 국무총리에게 공개토론을 제안했다.
오 시장은 10일 페이스북에 올린 글에서 김 총리가 종묘를 찾았다는 보도 내용을 언급하며 이 같이 말했다. 그는 김 총리에게 “가신 김에 종묘만 보고 올 게 아니라 세운상가 일대를 모두 둘러보시기를 권한다”며 “수도 서울의 중심이라 할 종로가 현재 어떤 모습인지, 이대로 방치하는 것이 과연 종묘를 위한 일인지 냉정한 눈으로 봐주시길 요청한다”고 말했다.
앞서 김 총리는 이날 오전 허민 국가유산청장, 유홍준 국립중앙박물관장 등과 종묘를 찾아 세운4구역 재개발 계획에 대해 “서울시에서 일방적으로 밀어붙일 수 있는 사안이 아니다”며 “국민적 토론을 거쳐야 하는 문제”라고 밝혔었다.
이에 대해 오 시장은 “60년이 다 되도록 판잣집 지붕으로 뒤덮여 폐허처럼 방치된 세운상가 일대는 말 그대로 처참한 상황”이라며 “세계인이 찾는 종묘 앞에 더는 방치할 수 없는 도시의 흉물을 그대로 두는 것이 온당한 일이느냐”고 반문했다.
또 “남산에서 종묘까지 이어지는 녹지축이 완성되면 세운상가가 종묘를 가로막는 일은 없을 것”이라며 “세운4구역 재정비촉진사업은 종묘를 훼손하기는커녕 오히려 세계문화유산으로서의 생태적·문화적 가치를 높이는 일”이라고 주장했다.
그는 “‘종묘를 가로막는 고층빌딩 숲’이라는 주장 또한 왜곡된 정치 프레임”이라며 “녹지 축 양옆으로 종묘에서 멀어질수록 아주 낮은 건물부터 높은 건물까지 단계적으로 조성해 종묘와 멋지게 어우러지는 새로운 랜드마크가 탄생할 것”이라고 자신했다.
서울시는 지난달 30일 세운4구역의 건물 높이 계획을 변경한 ‘세운재정비촉진지구 및 4구역 재정비촉진계획 결정’을 고시했다. 이에 따라 종로변 건물 최고 높이는 기존 55ｍ에서 101ｍ로, 청계천변은 71.9ｍ에서 145ｍ로 상향됐다. 이를 두고 종묘 가치 훼손 등의 논란이 일었다.
황인호 기자 inhovator@kmib.co.kr
