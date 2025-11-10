캄보디아 등 해외 범죄조직 자금세탁 도운 일당 송치
1조5000억원 규모의 자금 세탁용 대포통장을 캄보디아 등 해외에 거점을 둔 범죄조직에 유통한 일당이 검찰에 넘겨졌다.
충남경찰청은 전자금융거래법 위반 혐의로 총책 A(27)씨 등 16명을 검거해 10명을 구속 송치하고 6명을 불구속 송치했다고 10일 밝혔다.
A씨는 2023년부터 허위 법인을 설립해 친구나 가까운 지인들을 통장 모집책으로 고용하고 대포통장 176개를 해외에 거점을 둔 보이스피싱 범죄 조직 등에 판매한 혐의를 받는다.
이들은 통장 1개당 매달 300∼400만원을 받는 조건으로 해외 범죄조직에 유통하고, 명의를 빌려준 이들에게 20∼30만원을 지급한 것으로 조사됐다.
이들이 유통한 대포통장은 1조5000억원 규모의 불법 자금세탁에 사용된 것으로 확인됐다.
경찰은 지난 4월 보이스피싱 피해 신고를 접수한 뒤 계좌추적 등 수사를 통해 대포통장 명의자와 캄보디아 현지 범죄조직과의 연계 정황을 파악하고 피의자들을 검거했다.
범죄조직 자금세탁 경로를 차단하기 위해 금융기관에 피의자들이 유통한 불법 통장에 대해 지급정지를 요청했다.
경찰 관계자는 “대포통장은 보이스피싱 등 서민경제를 파괴하는 범죄의 출발점”이라며 “해외 조직과 연계된 불법 계좌 유통행위에 대해서는 끝까지 추적할 방침”이라고 말했다.
